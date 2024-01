Concert de la pianiste Camélia BEN NACEUR Chemin du manoir Monflanquin, samedi 3 février 2024.

Monflanquin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Concert JAZZ BE POP, Camélia (pianiste de Billy Cobham) sera accompagnée par Christian « NINO » Ferrer, bassiste d’André Minvielle et de Jimmy Chambert, batteur Jazz.

Chemin du manoir Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



2024-01-08