Jam Session – scène ouverte Chemin du manoir Monflanquin, 15 décembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte – « Jam session ». Apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes..

Chemin du manoir Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac organizes a jam session. Bring your musical instruments and come and swap a few notes.

Todos los terceros viernes de mes, La Dame du Lac ofrece una jam session. Trae tus instrumentos musicales y ven a intercambiar unas notas.

La Dame du Lac bietet jeden dritten Freitag im Monat eine Offene Bühne – « Jam Session » – an. Bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit und tauschen Sie ein paar Noten aus.

