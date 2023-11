Concert de Thomas Sarrodie Chemin du manoir Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin Concert de Thomas Sarrodie Chemin du manoir Monflanquin, 9 décembre 2023, Monflanquin. Monflanquin,Lot-et-Garonne La Dame du Lac accueille Thomas Sarrodie pour un concert blues / rock.

Réservation par téléphone..

Chemin du manoir Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Dame du Lac welcomes Thomas Sarrodie for a blues/rock concert.

Reservations by phone. La Dame du Lac recibe a Thomas Sarrodie para un concierto de blues/rock.

Reservas por teléfono. La Dame du Lac empfängt Thomas Sarrodie für ein Blues/Rock-Konzert.

