CHILL’ AU MALPAS: LE DUO PRESQUE CLASSIQUE Chemin du Malpas, 25 juin 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois dans le jardin de la maison du Malpas, pour une soirée musicale de détente sur bien installé sur les chiliennes ou allongés dans l’herbe. Profitez d’une ambiance décontractée, en toute simplicité, et dégustez les vins d’un vigneron V&D..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Chemin du Malpas

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Every last Sunday of the month, we meet in the garden of the Malpas house, for a relaxing musical evening on the chiliennes or lying in the grass. Enjoy a relaxed atmosphere, in all simplicity, and taste the wines of a V&D winemaker.

Todos los últimos domingos de mes podrá disfrutar de una relajante velada musical en el jardín de la casa Malpas, ya sea en los chiringuitos o tumbado en la hierba. Disfrute del ambiente relajado y deguste los vinos de un enólogo de V&D.

Jeden letzten Sonntag im Monat treffen wir uns im Garten des Malpas-Hauses, um einen entspannten Abend mit Musik zu verbringen, während wir auf den Chiliennes sitzen oder im Gras liegen. Genießen Sie die entspannte, unkomplizierte Atmosphäre und probieren Sie die Weine eines V&D-Winzers.

