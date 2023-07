Vide grenier VPA Gironde Chemin du Loup Gujan-Mestras, 24 septembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Organisé par VPA Gironde en partenariat avec le Lions Club Les Parqueurs & le Lions Club Les Barbots.

Pas de métier de bouche

Restauration sur place.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Chemin du Loup

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by VPA Gironde in partnership with Lions Club Les Parqueurs & Lions Club Les Barbots.

No Food Trade

Catering on the spot

Organizado por VPA Gironde en colaboración con el Lions Club Les Parqueurs y el Lions Club Les Barbots.

No comercio de alimentos

Catering in situ

Organisiert von VPA Gironde in Partnerschaft mit dem Lions Club Les Parqueurs & dem Lions Club Les Barbots.

Kein Mundberuf

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Gujan-Mestras