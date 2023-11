CYCLO-CROSS DE BÉDARIEUX – FSGT Chemin du Loudero Bédarieux, 25 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Le Cyclo Club Bédarieux propose, avec le concours de la Ville de Bédarieux, de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son premier Cyclo-Cross le samedi 25 novembre. Cette manifestation est ouverte aux catégories Junior à Ancien de la FSGT mais les licenciés de la Fédération Française de Cyclisme et de l’UFOLEP sont aussi les bienv.

2023-11-25 12:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Chemin du Loudero

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Cyclo Club Bédarieux, with the support of the Ville de Bédarieux, the Communauté de Communes Grand Orb, the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport, is staging its first Cyclo-Cross on Saturday November 25. The event is open to FSGT Junior to Oldtimer categories, but members of the Fédération Française de Cyclisme and UFOLEP are also welcome

El Cyclo Club Bédarieux, con el apoyo de la ciudad de Bédarieux, la Communauté de Communes Grand Orb, el Département de l’Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, organiza su primer Cyclo-Cross el sábado 25 de noviembre. La prueba está abierta a los corredores de las categorías Junior a Senior de la FSGT, pero también pueden participar los miembros de la Federación Francesa de Ciclismo y de la UFOLEP

Der Cyclo Club Bédarieux veranstaltet mit Unterstützung der Stadt Bédarieux, der Communauté de Communes Grand Orb, des Département de l’Hérault und der logistischen Hilfe von Hérault Sport am Samstag, den 25. November, sein erstes Cyclo-Cross. Die Veranstaltung ist offen für die Kategorien Junior bis Alt des FSGT, aber auch Lizenznehmer der Fédération Française de Cyclisme und der UFOLEP sind herzlich willkommen

Mise à jour le 2023-11-09 par HERAULT SPORT