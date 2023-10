Championnat départemental TDJV et XC Chemin du Liana Lescar, 22 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Souvenir André FOUQUET

– Remise plaques : de 09H00 à 09H45-

Départ poussins 10H00 – 2kms- 2 petits tours

Départ pupilles 10H30 – 3kms- 3 petits tours

Départ benjamins 11H00 – 7kms- 3 tours

Remise des prix 11H45

– Remise plaques : de 13H00 à 13H30

Minimes- Cadets, Juniors- Seniors- VTTAE-

Départ minimes 13H30– 7,5kms- 3 tours

Départ cadets 14H15 – 12,5kms- 5 tours

Départ juniors (15H15- 8 tours), départ seniors et VTTAE (15H15- 10 tours)

Remise des prix : 17H00.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Chemin du Liana Plaine du Liana

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



André FOUQUET Memorial

– Plaque presentation: 09H00 to 09H45

Start Pupils 10H00 – 2kms- 2 short laps

Start Pupils 10H30 ? 3kms- 3 short laps

Start benjamins 11H00 ? 7kms- 3 laps

Prize-giving ceremony 11H45

– Plaque presentation: from 13H00 to 13H30

Minimes- Cadets, Juniors- Seniors- VTTAE

Start minimes 13H30? 7.5kms- 3 laps

Start cadets 14H15 ? 12.5kms- 5 laps

Start juniors (15H15- 8 laps), start seniors and VTTAE (15H15- 10 laps)

Prize-giving ceremony: 17H00

Recuerdo de André FOUQUET

– Presentación de la placa: de 09H00 a 09H45

Salida juniors 10H00 – 2kms – 2 vueltas cortas

Salida alumnos 10H30 ? 3kms – 3 vueltas cortas

Salida benjamines 11H00 ? 7kms- 3 vueltas

Entrega de premios 11H45

– Entrega de placas: de 13H00 a 13H30

Minimes- Cadetes, Juniors- Seniors- MTB

Salida minimes 13H30? 7.5kms- 3 vueltas

Salida cadetes 14H15 ? 12,5kms- 5 vueltas

Salida juniors (15H15- 8 vueltas), salida seniors y VTTAE (15H15- 10 vueltas)

Entrega de premios: 17H00

Gedenken an André FOUQUET

– Übergabe der Plaketten: von 09H00 bis 09H45-

Start Poussins 10H00 – 2kms- 2 kleine Runden ?

Start pupilles 10H30 ? 3kms- 3 kleine Runden

Start der Benjamins 11H00 ? 7kms- 3 Runden

Verleihung der Preise 11H45

– Übergabe der Plaketten: von 13H00 bis 13H30

Minimes – Kadetten, Junioren – Senioren – Mountainbikes – ?

Start der Minimes 13H30 ? 7,5km- 3 Runden

Start der Kadetten 14H15 ? 12,5kms- 5 Runden

Start der Junioren (15:15 Uhr – 8 Runden), Start der Senioren und VTTAE (15:15 Uhr – 10 Runden)

Preisverleihung: 17H00

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pau