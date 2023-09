Opération Octobre Rose à Lourdes Chemin du Lac – avenue Maréchal Foch Lourdes, 29 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

La ville de Lourdes fête Octobre Rose ce dimanche 29 octobre 2023 ! Octobre Rose, c’est une campagne nationale destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, à récolter des fonds pour la recherche mais aussi à continuer d’accompagner toutes celles et ceux qui ont été touchés.

Au programme de cette journée :

> Au lac de Lourdes – Course et marche

– de 8 h à 9 h 30 : Inscriptions.

– 9 h 30 : Départ de la course.

– 9 h 45 : Départ de la marche.

– 11 h 30 : Départ de la course enfants.

> Au Palais des Congrès

– 15 h : One woman show « La Chauve souriT »

Participation libre, au profit de la Ligue contre le cancer.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

Chemin du Lac – avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lourdes celebrates Pink October this Sunday, October 29, 2023! Pink October is a nationwide campaign to raise awareness of breast cancer screening, raise funds for research and continue to support those who have been affected.

On the program for the day:

> At Lake Lourdes – Run and walk

– 8 a.m. to 9:30 a.m.: Registration.

– 9:30 am: Start of the race.

– 9:45 am: Start of walk.

– 11:30 am: Start of children’s race.

> At the Palais des Congrès

– 3 p.m.: One woman show « La Chauve souriT »

Free admission, benefiting the Ligue contre le cancer.

Contact details below.

¡La ciudad de Lourdes celebra el Octubre Rosa este domingo 29 de octubre de 2023! El Octubre Rosa es una campaña nacional para sensibilizar a la población sobre el cribado del cáncer de mama, recaudar fondos para la investigación y seguir apoyando a todas las personas afectadas.

En el programa de la jornada:

> En el lago de Lourdes – Carrera y marcha

– de 8:00 a 9:30: inscripción.

– 9h30: Inicio de la carrera.

– 9h45: Inicio de la marcha.

– 11h30: Salida de la carrera infantil.

> En el Palacio de Congresos

– 15.00 h: Espectáculo femenino « La Chauve souriT »

Entrada gratuita, a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Información en la dirección indicada más abajo.

Die Stadt Lourdes feiert diesen Sonntag, den 29. Oktober 2023, den Rosa Oktober! Der Rosa Oktober ist eine nationale Kampagne, die auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam machen, Geld für die Forschung sammeln, aber auch alle Betroffenen weiterhin begleiten soll.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag :

> Am See von Lourdes – Laufen und Walken

– 8.00 bis 9.30 Uhr: Anmeldung.

– 9.30 Uhr: Start des Laufs.

– 9.45 Uhr: Start der Wanderung.

– 11:30 Uhr: Start des Kinderlaufs.

> Im Palais des Congrès

– 15 Uhr: One woman show « La Chauve souriT » (Die Glatze lächelt)

Freier Eintritt, zugunsten der Krebsliga.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

