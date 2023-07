Concours de chant de Carry-le-Rouet Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet, 12 août 2023, Carry-le-Rouet.

Carry-le-Rouet,Bouches-du-Rhône

. Ce concours primé offre aux chanteurs amateurs kids (- de 16 ans) et aux adultes, la possibilité d’exprimer leur talent..

2023-08-12 21:00:00 fin : 2023-08-12 23:30:00. .

Chemin Du Jas Vieux Théâtre de Verdure

Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



. This award-winning competition offers amateur singers, both children (under 16) and adults, the opportunity to express their talent.

. Este galardonado concurso ofrece a cantantes aficionados de todas las edades (menores de 16 años) y adultos la oportunidad de expresar su talento.

. Dieser preisgekrönte Wettbewerb bietet Amateurkids (unter 16 Jahren) und Erwachsenen die Möglichkeit, ihr Talent auszudrücken.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet