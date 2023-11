Noël à la pépinière Chemin du Hour Oraàs, 3 décembre 2023, Oraàs.

Oraàs,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 10h (et jusqu’à 18h) : les paysans et les artisans du pays basque/Béarn et sud landes se retrouvent à la pépinière maathai à Oraàs.

Tout d’abord, vous pourrez discuter et acheter local et éthique vos cadeaux de Noël.

Restauration et boissons seront préparés et proposés à prix libre par le collectif roue libre de Salies durant toute la journée. Ils cuisineront sur place alors si vous avez envie de mettre la main à la pâte ou simplement discuter avec eux vous êtes les bienvenues.

Deux conférences et des animations seront proposées:

10h30 et 16h (15 min); Lecture théâtrale au verger : “Qu’avez-vous pour me divertir?”, Laure Kessing

Conférence : 11h “Les remèdes naturels pour les maux du quotidien”, Laure Fauvet, Naturopathe

Conférence : 14h30 “Si on parlait agroécologie.” Christian Varin et Odile Fabrègue (formateurs en agroécologie)

À toute heure, Musique des plantes.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Chemin du Hour

Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 10am (and until 6pm): farmers and craftsmen from the Pays Basque/Béarn and Sud Landes meet at the maathai nursery in Oraàs.

First of all, you’ll be able to discuss and buy local and ethical Christmas gifts.

Food and drink will be prepared and offered at free prices by the roue libre collective from Salies throughout the day. They’ll be cooking on site, so if you feel like pitching in or just chatting with them, you’re more than welcome.

Two conferences and animations will be proposed:

10:30 a.m. and 4 p.m. (15 min.); Theater reading in the orchard: « What do you have to entertain me? by Laure Kessing

Lecture: 11 a.m. « Natural remedies for everyday ailments », Laure Fauvet, Naturopath

Lecture: 2:30 pm « Si on parlait agroécologie? Christian Varin and Odile Fabrègue (agro-ecology trainers)

À toute heure, Plant music

A partir de las 10h (y hasta las 18h): agricultores y artesanos del País Vasco/Béarn y Sud Landes se reúnen en el vivero de maathai de Oraàs.

En primer lugar, podrá charlar y comprar regalos de Navidad locales y éticos.

El colectivo roue libre de Salies preparará y ofrecerá comida y bebida a precios libres durante todo el día. Cocinarán in situ, así que si te apetece mancharte las manos o simplemente charlar con ellos, serás más que bienvenido.

También habrá dos charlas y actividades:

10.30 h y 16 h (15 min); Lectura teatral en el huerto: « ¿Qué tienes para entretenerme? de Laure Kessing

Conferencia: 11 h « Remedios naturales para las dolencias cotidianas », Laure Fauvet, naturópata

Conferencia: 14.30 h « Hablemos de agroecología », Christian Varin y Odile Fabrice Christian Varin y Odile Fabrègue (formadores en agroecología)

A todas horas, Música vegetal

Ab 10 Uhr (bis 18 Uhr): Bauern und Handwerker aus dem Baskenland/Béarn und den Südlanden treffen sich in der Maathai-Gärtnerei in Oraàs.

Zunächst können Sie diskutieren und Ihre Weihnachtsgeschenke lokal und ethisch einkaufen.

Den ganzen Tag über werden Speisen und Getränke vom Kollektiv roue libre aus Salies zubereitet und zu freien Preisen angeboten. Sie werden vor Ort kochen. Wenn Sie also Lust haben, selbst Hand anzulegen oder einfach nur mit ihnen zu diskutieren, sind Sie herzlich willkommen.

Es werden zwei Vorträge und Animationen angeboten:

10:30 Uhr und 16:00 Uhr (15 Min.); Theatralische Lesung im Obstgarten: « Was habt ihr, um mich zu unterhalten? », Laure Kessing

Vortrag: 11 Uhr « Natürliche Heilmittel für alltägliche Beschwerden », Laure Fauvet, Naturopathin

Vortrag: 14.30 Uhr « Wenn wir über Agrarökologie sprechen? Christian Varin und Odile Fabrègue (Ausbilder für Agrarökologie)

Zu jeder Stunde, Musik der Pflanzen

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Béarn des Gaves