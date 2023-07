Atelier créer et organiser son potager Chemin du Hour Oraàs, 5 août 2023, Oraàs.

Oraàs,Pyrénées-Atlantiques

Apprenez les gestes et astuces de la création et de l’organisation de votre potager. : choisir l’emplacement, comprendre le sol, faire sa rotation et les associations de culture, créer un écosystème favorable à la biodiversité…Gaêl vous partagera sa passion au coeur de son exploitation où la nature s’épanouit avec ferveur.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 12:00:00. EUR.

Chemin du Hour Pépinière MaathaÏ

Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn how to create and organize your own vegetable garden. gaêl will share his passion with you at the heart of his farm, where nature flourishes with fervor

Aprenda a crear y organizar su huerto. gaêl compartirá con usted su pasión en el corazón de su granja, donde la naturaleza florece con fervor

Lernen Sie die Gesten und Tricks beim Anlegen und Organisieren Ihres Gemüsegartens kennen. gaêl teilt mit Ihnen seine Leidenschaft im Herzen seines Betriebs, in dem die Natur mit Inbrunst gedeiht

