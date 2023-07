Les veillées spectacle Chemin du Grosswald Ungersheim, 9 décembre 2023, Ungersheim.

Ungersheim,Haut-Rhin

À la tombée de la nuit, le « Wihnachtsmann », personnage emblématique en Alsace qui incarne Noël et sa magie, vous donne rendez-vous pour une balade féérique au cœur du village de l’Ecomusée d’Alsace à la rencontre des habitants….

2023-12-09 fin : 2023-12-29 18:00:00. EUR.

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est



At nightfall, the « Wihnachtsmann », an emblematic character in Alsace who embodies Christmas and its magic, invites you to take a magical stroll through the heart of the village of the Ecomuseum of Alsace to meet the inhabitants..

Al caer la noche, el « Wihnachtsmann », el emblemático personaje alsaciano que encarna la magia de la Navidad, le llevará en un paseo mágico por el corazón del pueblo de la Ecomusée d’Alsace para conocer a los lugareños?

Bei Einbruch der Dunkelheit lädt Sie der « Wihnachtsmann », eine emblematische Figur im Elsass, die Weihnachten und seinen Zauber verkörpert, zu einem märchenhaften Spaziergang durch das Dorf des Ecomusée d’Alsace ein, um die Bewohner zu treffen?

Mise à jour le 2023-07-19 par Ecomusee alsace