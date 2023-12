Trail des Loupiotes Chemin du golf Dax, 27 janvier 2024 18:30, Dax.

Dax,Landes

Choisissez votre format soit 8 ou 15 kms pour découvrir les sentiers de la foret de St Paul, éclairés par la guirlande de loupiotes des concurrents. Des surprises, de la bonne humeur..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Chemin du golf La Plaine des Sports

Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Choose between 8 or 15 kms to discover the trails of the St Paul forest, lit up by a garland of competitors’ loupiotes. Lots of surprises, lots of fun.

Elija su formato, 8 o 15 kms, para descubrir los senderos del bosque de San Pablo, iluminados por la guirnalda de loupiotes de los competidores. Sorpresas y buen humor.

Wählen Sie zwischen 8 oder 15 km, um die Pfade des Waldes von St. Paul zu entdecken, beleuchtet von der Lichterkette der Teilnehmer. Überraschungen und gute Laune

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Grand Dax