Les Journées du Patrimoine – Moulin de Gibra Chemin du Gibra Gontaud-de-Nogaret, 16 septembre 2023, Gontaud-de-Nogaret.

Gontaud-de-Nogaret,Lot-et-Garonne

Moulin de Gibra a été restauré en 1981. Pour les journées du Patrimoine, Michel PONS vous proposera une exposition et des visites commentées. Si le vent le permet, des démonstrations de mouture..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Chemin du Gibra Moulin de Gibra

Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Moulin de Gibra was restored in 1981. For Heritage Days, Michel PONS will be offering an exhibition and guided tours. Wind permitting, milling demonstrations.

El Moulin de Gibra fue restaurado en 1981. En las Jornadas del Patrimonio, Michel PONS ofrecerá una exposición y visitas guiadas. Si el viento lo permite, también habrá demostraciones de molienda.

Moulin de Gibra wurde 1981 restauriert. An den Tagen des Kulturerbes wird Michel PONS eine Ausstellung und kommentierte Führungen anbieten. Wenn der Wind es zulässt, gibt es auch Vorführungen des Mahlens.

Mise à jour le 2023-08-06 par OT Val de Garonne