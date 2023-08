Allauch, les collines de Pagnol Chemin du Garlaban Allauch, 17 septembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

En passioné de Marcel Pagnol, Damien a créé des randonnées qui partent sur les chemins oubliés de Marseille ou du Massif du Garlaban que Pagnol empruntait avec sa famille ou Lili des Bellons, son ami des collines..

2023-09-17

Chemin du Garlaban Parking de la Police Municipale

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a Marcel Pagnol enthusiast, Damien has created hikes that go on the forgotten paths of Marseille or the Garlaban Massif that Pagnol used to take with his family or Lili des Bellons, his friend from the hills.

Como apasionado de Marcel Pagnol, Damien ha creado excursiones que parten de los caminos olvidados de Marsella o del macizo de Garlaban que Pagnol solía recorrer con su familia o con Lili des Bellons, su amiga de las colinas.

Als leidenschaftlicher Marcel-Pagnol-Fan hat Damien Wanderungen zusammengestellt, die auf vergessenen Wegen in Marseille oder im Garlaban-Massiv beginnen, die Pagnol mit seiner Familie oder Lili des Bellons, seiner Freundin aus den Hügeln, beschritten hat.

