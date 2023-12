Festival « Don Jigi Fest » #11 Chemin du Feil Vitré, 26 avril 2024, Vitré.

Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26 01:00:00

L’association Don Jigi Fest et l’ensemble de ses bénévoles sont très heureux d’annoncer la tenue en avril prochain de la 11ème édition du DJF !

Premiers noms dévoilés bientôt pour des concerts inédits sur Vitré.

Entre artistes émergents, belles découvertes et pointures de la scène française et internationale, nous vous avons imaginé une programmation riche et éclectique.

Amateur de rap, de musiques électroniques, de reggae ou de rock ? Vous trouverez l’artiste qui vous fera vibrer durant ces 2 jours de festival.

Chemin du Feil Parc des expositions

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



