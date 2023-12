Cet évènement est passé Pool Party à la piscine du Bocage Chemin du Feil Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 22:30:00 . Cette soirée aura lieu le vendredi 22 décembre de 19h à 22h30.

Au programme : dj set (disco funk, rap, reggaeton et Dance actuel) et ambiance festive ! Tarif : entrée baignade

Renseignements à la piscine du Bocage au 02 23 55 16 20 .

Chemin du Feil Piscine du Bocage

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

