Claret,Hérault

STAGE D’INITIATION AUX BOLS TIBÉTAINS

Le 02 juillet 2023 à 8h30

Claret – rendez-vous au parking de l’abribus de la ZAE de Farjou

Un bol tibétain vous sera confié pour la journée ainsi que des accessoires.

La plupart des exercices pratiqués pendant le stage se font à deux, c’est pourquoi nous encourageons vivement les participants à venir en couple ou avec une personne proche..

Chemin du Farjou

Claret 34270 Hérault Occitanie



TIBETAN BOWLS INITIATION WORKSHOP

July 02, 2023 at 8:30 am

Claret – meet at the bus shelter parking lot, ZAE de Farjou

A Tibetan bowl and accessories will be provided for the day.

Most of the exercises practiced during the workshop are done in pairs, so we strongly encourage participants to come as a couple or with someone close to them.

CURSO DE INICIACIÓN A LOS CUENCOS TIBETANOS

02 de julio 2023 a las 8:30 am

Claret – reunirse en el aparcamiento de la marquesina del autobús en el Farjou ZAE

Se le entregará un cuenco tibetano y los accesorios necesarios para el día.

La mayoría de los ejercicios practicados durante el curso se realizan en parejas, por lo que animamos encarecidamente a los participantes a venir en pareja o con alguien cercano.

EINFÜHRUNGSKURS FÜR TIBETISCHE KLANGSCHALEN

Am 02. Juli 2023 um 8.30 Uhr

Claret – Treffpunkt am Parkplatz des Buswartehäuschens der ZAE de Farjou

Eine tibetische Klangschale wird Ihnen für den Tag anvertraut, ebenso wie einige Accessoires.

Die meisten Übungen, die während des Workshops praktiziert werden, werden zu zweit durchgeführt. Daher ermutigen wir die Teilnehmer/innen ausdrücklich, als Paar oder mit einer nahestehenden Person zu kommen.

