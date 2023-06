Visite guidée dans les jardins de la Tour de Crest Chemin du donjon Crest, 7 juillet 2023, Crest.

Crest,Drôme

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez des jardins et découvrez l’histoire et l’architecture de la Tour de Crest au Moyen Âge. Pour tout savoir sur les systèmes défensifs du donjon..

2023-07-07 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Chemin du donjon

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the European Heritage Days, enjoy the gardens and discover the history and architecture of the Tower of Crest in the Middle Ages. To know everything about the defensive systems of the keep.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, aproveche los jardines y descubra la historia y la arquitectura de la Tour de Crest en la Edad Media. Descúbrelo todo sobre los sistemas defensivos del torreón.

Nutzen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Gärten und entdecken Sie die Geschichte und Architektur des Turms von Crest im Mittelalter. Erfahren Sie alles über die Verteidigungssysteme des Bergfrieds.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans