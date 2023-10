Braderie Emmaüs CHEMIN DU CHILLOU PARC DES EXPOSITIONS 86100 CHATELLERAULT Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Braderie Emmaüs CHEMIN DU CHILLOU PARC DES EXPOSITIONS 86100 CHATELLERAULT Châtellerault, 27 octobre 2023, Châtellerault. Braderie Emmaüs 27 – 29 octobre CHEMIN DU CHILLOU PARC DES EXPOSITIONS 86100 CHATELLERAULT Entrée libre Braderie Emmausde Vétéments livres et Vaisselles avec la partecipation du ressort de naintre pour reparer le Velo CHEMIN DU CHILLOU PARC DES EXPOSITIONS 86100 CHATELLERAULT CHEMIN DU CHILLOU Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@emmaus-chatelleraudais.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne
latitude longitude 46.797905;0.544398

