Puy-de-Dôme Visite commentée des Vestiges de Varennes chemin du château Varennes 63790 Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac, 17 septembre 2023, Chambon-sur-Lac. Visite commentée des Vestiges de Varennes Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00 chemin du château Varennes 63790 Chambon-sur-Lac Entrée libre Bienvenue sur la motte castrale de Varennes, propriété de la commune de Chambon-sur-Lac où se mêlent l’histoire, l’archéologie et la géologie de cette superbe contrée du Sancy. Partez à la découverte de ces modestes mais bien conservés vestiges seigneuriaux. Retracez leur histoire et celle des familles qui les ont possédés. Venez découvrir les vestiges du château de Varennes en surplomb du lac Chambon et apprécier l’agréable point de vue panoramique sur la haute-vallée de la couze Chambon. Dans le respect des consignes sanitaires, des bénévoles d’une association patrimoniale locale vous expliqueront l’histoire de la seigneurie de Varennes liée à la famille de Montaigut au XIIIème siècle et ses alliances successives avant de rejoindre la seigneurie de Murol en 1543. Ce, sans oublier de rappeler comment vivaient ses sujets à cette époque… chemin du château Varennes 63790 Chambon-sur-Lac Varennes 63790 Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0638831202 https://vestiges-de-varennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.38.83.12.02 »}] Parking lac Chambon plage Chambon (Ouest) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

