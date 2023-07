Animations Quintilis au château de Coudray-Salbart Chemin du Château Salbart Échiré, 22 juillet 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

Le château fort de Coudray-Salbart organise des animations de quintilis, du 22 au 23 juillet, de 10h à 18h30.

Au programme :

– comment construire un château au Moyen-Âge.

– démonstration de métiers.

– ateliers pour les princes et les princesses.

Restauration sur place à partir de 12h.

Taverne sur place (glaces et boissons)

Tarifs :

– la journée : 9€

– 6-16 ans : 4,50€

– Gratuit pour les moins de 6 ans..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 18:30:00. EUR.

Chemin du Château Salbart

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The château fortress of Coudray-Salbart will be hosting a quintilis event from July 22 to 23, from 10am to 6:30pm.

On the program:

– how to build a castle in the Middle Ages.

– craft demonstrations.

– workshops for princes and princesses.

Catering on site from 12pm.

Tavern on site (ice creams and drinks)

Prices :

– day: 9?

– 6-16 years: 4.50?

– Free for children under 6.

El castillo fortificado de Coudray-Salbart organiza una serie de actos los días 22 y 23 de julio, de 10.00 a 18.30 horas.

En el programa

– cómo se construía un castillo en la Edad Media.

– demostraciones de artesanía

– talleres para príncipes y princesas.

Restauración in situ a partir de las 12 h.

Taberna in situ (helados y bebidas)

Precios :

– todo el día: 9?

– 6-16 años: 4,50

– Gratis para menores de 6 años.

Die Festung Coudray-Salbart organisiert vom 22. bis 23. Juli von 10:00 bis 18:30 Uhr Quintilis-Animationen.

Auf dem Programm stehen:

– wie man im Mittelalter eine Burg baut.

– vorführung von Handwerksberufen.

– workshops für Prinzen und Prinzessinnen.

Verpflegung vor Ort ab 12 Uhr.

Taverne vor Ort (Eis und Getränke)

Preise:

– tag: 9?

– 6-16 Jahre: 4,50?

– Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

