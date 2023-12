PETIT SOIGNEUR À LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne PETIT SOIGNEUR À LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval, 3 janvier 2024, Laval. Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:30:00

fin : 2024-01-03 12:00:00 Atelier petit soigneur.

Atelier petit soigneur

Au cours de cet atelier, les participants sont invités à prendre part activement à la vie de la ferme. Découverte, soins et nourrissage des animaux sont au programme. L’animation a lieu au contact direct des animaux, pour mieux les connaitre et les respecter. Public : à partir de 3 ans mais les adultes peuvent y participer également

Tarif : 9€ par participant et 3 € par accompagnateur

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EUR.

Chemin du Château de Bois Gamats

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Code postal 53000 Lieu Chemin du Château de Bois Gamats Adresse Chemin du Château de Bois Gamats Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Chemin du Château de Bois Gamats Laval Latitude 48.05215 Longitude -0.75782 latitude longitude 48.05215;-0.75782

Chemin du Château de Bois Gamats Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/