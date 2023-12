DE LA TRAITE AUX SAVONS À LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 15:30:00 Atelier de la traite aux savons à la ferme du Bois Gamats.

Venez découvrir le mode de production du lait d’ânesse au travers de la traite puis apprenez à fabriquer vous-même votre savon. Chacun repart avec sa production en fin de séance. Cette formule peut avoir lieu intégralement en bâtiment en cas de mauvais temps. L’atelier est accessible dès 3 ans et pensé essentiellement pour les enfants, mais les adultes peuvent également y participer.

Tarif : 11 € par participant et 3 € par accompagnateur

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EUR.

Chemin du Château de Bois Gamats

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

