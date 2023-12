À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval, 7 janvier 2024, Laval.

Laval Mayenne

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

A la découverte des animaux à la ferme du Bois Gamats.

Lors de cette visite, vous serez au contact direct des animaux et découvrirez notre quotidien d’éleveuses. C’est une activité idéale pour découvrir la ferme et ses habitants ! Venez en famille pour profiter de la ferme.

Nouveauté depuis les vacances d’avril : la visite de la chèvrerie et la découverte des chevreaux!

Tout public

Tarifs : 6 € par personne, gratuit moins de 2 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Chemin du Château de Bois Gamats

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



