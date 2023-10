DE LA TRAITE AUX SAVONS À LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne DE LA TRAITE AUX SAVONS À LA FERME DU BOIS GAMATS Chemin du Château de Bois Gamats Laval, 24 octobre 2023, Laval. Laval,Mayenne Atelier de la traite aux savons à la ferme du Bois Gamats.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:30:00. EUR.

Chemin du Château de Bois Gamats

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Soap milking workshop at the Bois Gamats farm Taller de ordeño de jabón en la granja Bois Gamats Workshop zum Melken mit Seifen auf dem Bauernhof Bois Gamats Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Chemin du Château de Bois Gamats Adresse Chemin du Château de Bois Gamats Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Chemin du Château de Bois Gamats Laval latitude longitude 48.05215;-0.75782

Chemin du Château de Bois Gamats Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/