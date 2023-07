Sortie nature au parc du Château de Buzet : pique-nique et monde crépusculaire Chemin du Château Buzet-sur-Baïse, 24 août 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Passez une soirée en immersion dans la nature au Château de Buzet !

C’est accompagné d’un naturaliste que vous découvrirez le monde des insectes, puis, après un pique-nique dans le parc, vous partirez à la rencontre des chauves-souris équipé d’une Batbox (machine à ultrasons).

Tout public.

Durée : 5h

Réservation obligatoire..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 22:00:00. EUR.

Chemin du Château Parc du Château de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Spend an evening immersed in nature at Château de Buzet!

Accompanied by a naturalist, you’ll discover the world of insects, then, after a picnic in the park, you’ll head off to meet bats equipped with a Batbox (ultrasound machine).

All ages.

Duration: 5 hrs

Reservations required.

Pase una tarde en plena naturaleza en el castillo de Buzet

Acompañados por un naturalista, descubrirán el mundo de los insectos y, después de un picnic en el parque, irán al encuentro de los murciélagos equipados con un Batbox (aparato de ultrasonidos).

Para todos los públicos.

Duración: 5 horas

Reserva obligatoria.

Verbringen Sie einen Abend inmitten der Natur im Château de Buzet!

In Begleitung eines Naturforschers entdecken Sie die Welt der Insekten. Nach einem Picknick im Park machen Sie sich mit einer Batbox (Ultraschallgerät) auf den Weg zu den Fledermäusen.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Dauer: 5 Stunden

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT de l’Albret