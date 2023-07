Fresque du Climat Chemin du Château Buzet-sur-Baïse, 18 août 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Découvrez l’atelier de la Fresque du Climat au Château de Buzet ! Explorez les enjeux du changement climatique de manière interactive et créative en construisant une fresque murale pédagogique et engageante. Agissez pour un avenir durable !

A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 17:00:00. .

Chemin du Château Parc du Château de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Climate Fresco workshop at Château de Buzet! Explore the challenges of climate change in an interactive and creative way by building an educational and engaging mural. Take action for a sustainable future!

Ages 15 and up.

Reservations required.

¡Descubra el taller Fresco climático en el Château de Buzet! Explora los retos del cambio climático de forma interactiva y creativa construyendo un mural educativo y atractivo. ¡Actúa por un futuro sostenible!

Edad mínima 15 años.

Imprescindible reservar.

Entdecken Sie den Workshop für das Klimawandbild im Château de Buzet! Erforschen Sie die Herausforderungen des Klimawandels auf interaktive und kreative Weise, indem Sie ein pädagogisches und einnehmendes Wandgemälde bauen. Handeln Sie für eine nachhaltige Zukunft!

Ab einem Alter von 15 Jahren.

Reservierung erforderlich.

