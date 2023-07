Portes ouvertes du chantier école au Château de Buzet Chemin du Château Buzet-sur-Baïse, 13 juillet 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

AgroCampus 47 et Château et Fabriques de Buzet ouvrent les portes du chantier formation du jardin clos du château de Buzet, le temps d’une journée ! Venez découvrir le chantier et les réalisations des apprenants autour d’ateliers / conseil « les mains dans la terre » avec les formateurs et les stagiaires !

Tout public

Réservation obligatoire..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:00:00. EUR.

Chemin du Château Parc du Château de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



AgroCampus 47 and Château et Fabriques de Buzet are opening the doors of the Château de Buzet walled garden training site for one day! Come and discover the site and the work carried out by the trainees, with hands-on workshops and advice from the trainers and trainees!

Open to all

Reservations required.

AgroCampus 47 y el Château et Fabriques de Buzet le abren por un día las puertas del recinto de formación del jardín amurallado del Château de Buzet Venga a descubrir el lugar y las actividades de los cursillistas, con talleres prácticos y consejos de los formadores y cursillistas

Abierto a todos

Reserva obligatoria.

AgroCampus 47 und Château et Fabriques de Buzet öffnen einen Tag lang die Türen der Ausbildungsbaustelle im ummauerten Garten des Château de Buzet! Entdecken Sie die Baustelle und die Arbeiten der Auszubildenden im Rahmen von Workshops und Beratungen « mit den Händen in der Erde » mit den Ausbildern und Auszubildenden!

Für alle Altersgruppen

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Albret