Trophée de France de Truck Trial Chemin du canal Montboucher-sur-Jabron, 24 juin 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Découvrez le truck trial durant ces deux belles journées au profit du téléthon..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Chemin du canal

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the truck trial during these two beautiful days in aid of the telethon.

Descubra el trial de camiones durante estos dos grandes días a beneficio del telemaratón.

Entdecken Sie den Truck Trial während dieser zwei schönen Tage zugunsten des Telethons.

Mise à jour le 2023-06-03 par Montélimar Tourisme Agglomération