Week-end rando & gastronomie Chemin du Bois Sassetot-le-Mauconduit, 13 octobre 2023, Sassetot-le-Mauconduit.

Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime

Le Mouvement Actif pour une Vie Durable présente :

Entre terre & mer – Sur le sentier des Douaniers

V E N DREDI

Accueil café et installation dans la yourte dès 14h. Ensuite une belle promenade animée de 13 km suivie d’une soirée chaleureuse au café associatif avec un diner complet.

SAMEDI

Petit déjeuner, répartition des piquenique puis en route vers Veules-les-Roses pour un départ de randonnée de 28 km jusque Pourville sur Mer. A l’arrivée, la plage offrira ses surprises avant le retour vers la yourte pour un dîner complet autour d’un feu.

DI M A N C H E

Après un bon petit déjeuner, nous descendons à pied jusqu’à la plage des Petites Dalles pour un plongeon dans la mer, ou un peu de SUP ou kayak. Un repas complet au bord de l’eau clôturera l’aventure.

Yourte pour Apprendre la Nature, chemin du Bois à Sassetot le Mauconduit

EST INCLUS : nuits en yourte dortoir (amenez vos duvets, oreillers etc), tous les repas et boissons du vendredi 14h au dimanche 14h (une bonne alimentation de qualité avec les vins et bières en accord avec les mets), l’accompagnement animée par un membre de l’équipe, le transfert de Pourville à Veules les Roses.

POUR QUI : pour vous et maximum 9 autres personnes. Venez entre amis, collègues, en famille … Amenez votre bonne humeur et condition physique

Dates

9-10-11 juin 2023

23-24-25 juin 2023

18-19-20 août 2023

13-14-15 octobre 2023

PRIX : 210€ par personne

RESERVATION : 06 11 27 05 47.

Vendredi 2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Chemin du Bois Yourte pour Apprendre la Nature

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



The Active Movement for Sustainable Living presents :

Between land and sea – On the path of the Douaniers

V E N DREDI

Welcome coffee and installation in the yurt from 2pm. Then a beautiful animated walk of 13 km followed by a warm evening at the associative café with a complete dinner.

SATURDAY

Breakfast, distribution of picnics and then off to Veules-les-Roses for a 28 km hike to Pourville sur Mer. On arrival, the beach will offer its surprises before returning to the yurt for a full dinner around a fire.

DI M A N C H E

After a good breakfast, we walk down to the beach of Petites Dalles for a dip in the sea, or a little SUP or kayak. A full meal at the water’s edge will end the adventure.

? Yourte pour Apprendre la Nature, chemin du Bois in Sassetot le Mauconduit

IS INCLUDED: nights in a dormitory yurt (bring your own comforters, pillows etc), all meals and drinks from Friday 2pm to Sunday 2pm (good quality food with wines and beers to match the food), accompaniment by a team member, transfer from Pourville to Veules les Roses.

FOR WHOM : for you and maximum 9 other people. Come with friends, colleagues, family … Bring your good mood and physical condition

? Dates

june 9-10-11, 2023

june 23-24-25, 2023

august 18-19-20, 2023

october 13-14-15, 2023

PRICE: 210? per person

RESERVATION : 06 11 27 05 47

El Movimiento Activo para una Vida Sostenible presenta :

Entre la tierra y el mar – Por el camino de los Douaniers

V E N DREDI

Café de bienvenida e instalación en la yurta a partir de las 14.00 horas. A continuación, un hermoso paseo animado de 13 km seguido de una cálida velada en el café de la asociación con una cena completa.

SÁBADO

Desayuno, reparto de picnics y salida hacia Veules-les-Roses para recorrer 28 km hasta Pourville sur Mer. A su llegada, la playa le ofrecerá sus sorpresas antes de regresar a la yurta para disfrutar de una cena completa alrededor de una hoguera.

DI M A N C H E

Después de un buen desayuno, bajamos a la playa de Petites Dalles para darnos un chapuzón en el mar o practicar un poco de SUP o kayak. Una comida completa a orillas del agua pondrá fin a la aventura.

? Yourte pour Apprendre la Nature, chemin du Bois en Sassetot le Mauconduit

INCLUYE: noches en yurta dormitorio (traiga sus propios edredones, almohadas, etc.), todas las comidas y bebidas del viernes a las 14:00 al domingo a las 14:00 (comida de buena calidad con vinos y cervezas a juego con la comida), acompañamiento por un miembro del equipo, traslado de Pourville a Veules les Roses.

PARA QUIÉN: para ti y hasta 9 personas más. Venga con amigos, colegas, familia… Aporta tu buen humor y condición física

? Fechas

9-10-11 de junio de 2023

23-24-25 de junio de 2023

18-19-20 de agosto de 2023

13-14-15 de octubre de 2023

PRECIO: 210? por persona

RESERVA : 06 11 27 05 47

Die Aktive Bewegung für ein Nachhaltiges Leben präsentiert :

Zwischen Land & Meer – Auf dem Pfad der Zöllner

V E N DREDI

Empfang mit Kaffee und Einzug in die Jurte ab 14 Uhr. Anschließend eine schöne, lebhafte Wanderung von 13 km, gefolgt von einem gemütlichen Abend im Café associatif mit einem kompletten Abendessen.

SAMEDI

Frühstück, Verteilung der Picknicks und dann ab nach Veules-les-Roses für eine 28 km lange Wanderung bis nach Pourville sur Mer. Nach der Ankunft wird der Strand seine Überraschungen bieten, bevor es zurück zur Jurte geht, wo ein komplettes Abendessen am Lagerfeuer serviert wird.

DI M A N C H E

Nach einem guten Frühstück wandern wir hinunter zum Strand Petites Dalles, um ins Meer zu springen oder ein wenig SUP oder Kajak zu fahren. Eine komplette Mahlzeit am Wasser rundet das Abenteuer ab.

? Yourte pour Apprendre la Nature, chemin du Bois in Sassetot le Mauconduit

IST INBEGRIFFEN: Übernachtungen in einer Schlafjurte (bringen Sie Ihre Duvets, Kissen etc. mit), alle Mahlzeiten und Getränke von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr (eine gute Qualitätsverpflegung mit passenden Weinen und Bieren zu den Gerichten), die von einem Teammitglied geleitete Begleitung, der Transfer von Pourville nach Veules les Roses.

FÜR WEN: Für Sie und maximal 9 weitere Personen. Kommen Sie mit Freunden, Kollegen, der Familie … Bringen Sie gute Laune und körperliche Fitness mit

? Daten

9-10-11 Juni 2023

23-24-25 Juni 2023

18-19-20 August 2023

13-14-15 Oktober 2023

PREIS: 210? pro Person

RESERVIERUNG: 06 11 27 05 47

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche