Bal trad' au Musée !

Samedi 16 septembre, 20h30
Chemin du Bois Durand, Soullans (85)
GRATUIT

Le Musée Charles Milcendeau fêtera les Journées Européennes du Patrimoine avec un bal trad' dans le jardin !

Partez à la découverte des emblématiques danses du marais et des Îles telles que la maraîchine, le branle de Noirmoutier, la grand'danse, …

Au son de Robert Thebaut (violon), du duo Auger-Robin (accordéon, veuze) et de Aloubi !

Evenement en plein air, prévoir une petite laine ;)

