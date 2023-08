Visite guidée : La parc du château de Fontlozier – Journées Européennes du Patrimoine Chemin du Bois de Murat Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ancienne maison forte devenue demeure privée, le « château de Fontlozier », dit aussi « château de Murat », est au centre d’un ancien domaine à vocation agricole, propriété de grands noms qui ont fait la gloire de Valence..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Chemin du Bois de Murat RDV devant l’entrée

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A former stronghold turned private residence, the Château de Fontlozier, also known as the Château de Murat, is at the center of a former agricultural estate owned by some of the great names who made Valence famous.

Antigua fortaleza convertida en residencia privada, el castillo de Fontlozier, también conocido como castillo de Murat, se encuentra en el centro de una antigua finca agrícola propiedad de los grandes nombres que dieron fama a Valence.

Das « Château de Fontlozier », auch « Château de Murat » genannt, ist ein ehemaliges befestigtes Haus, das zu einem Privathaus geworden ist. Es befindet sich im Zentrum eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens, das großen Namen gehörte, die Valence zu Ruhm verholfen haben.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme