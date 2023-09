Vente de livres d’occasion Chemin du Bez Châtillon-en-Diois, 28 octobre 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Vente de livres d’occasion. Plusieurs milliers de livres à tout petit prix, de toutes sortes (romans, polars, documents, jeunesse, livres anciens et récents) retirés des rayons de la bibliothèque de Châtillon ou donnés par les habitants..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Chemin du Bez Salle des fêtes Henri Kubnick

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Second-hand book sale. Several thousand books at very low prices, of all kinds (novels, thrillers, documents, children’s books, old and new books) taken off the shelves of the Châtillon library or donated by local residents.

Venta de libros de segunda mano. Varios miles de libros a precios muy bajos, de todo tipo (novelas, thrillers, documentos, libros infantiles, libros antiguos y nuevos) sacados de las estanterías de la biblioteca de Châtillon o donados por los vecinos.

Verkauf von gebrauchten Büchern. Mehrere tausend Bücher zu sehr kleinen Preisen, aller Art (Romane, Krimis, Dokumente, Jugendbücher, alte und neue Bücher), die aus den Regalen der Bibliothek von Châtillon genommen oder von den Einwohnern gespendet wurden.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Pays Diois