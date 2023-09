Fête de la Science – Conférence – Intelligence Artificielle, Mythe ou Réalité ? Chemin du Bèz Châtillon-en-Diois, 4 octobre 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Fête de la Science : Conférence expérimentale : Dialoguer avec le robot NAO, et mieux comprendre ChatGPT et la réalité augmentée. par M. Rochatain et JC Maillol de l’ensemble scolaire St Louis de Crest..

2023-10-04 15:00:00 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

Chemin du Bèz Salle des fêtes Henri Kubnick

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête de la Science: Experimental conference: Dialoguing with the robot NAO, and better understanding ChatGPT and augmented reality. by M. Rochatain and JC Maillol from the St Louis de Crest school complex.

Fête de la Science: Conferencia experimental: Dialogar con el robot NAO y comprender mejor la ChatGPT y la realidad aumentada. por M. Rochatain y JC Maillol del complejo escolar St Louis de Crest.

Fête de la Science: Experimenteller Vortrag: Dialog mit dem Roboter NAO und ein besseres Verständnis von ChatGPT und der erweiterten Realität. von M. Rochatain und JC Maillol vom Schulkomplex St Louis in Crest.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Diois