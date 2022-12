Plantation d’un micro-boisement Chemin du Bazinghien Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Plantation d’un micro-boisement Chemin du Bazinghien, 25 janvier 2023, Lille. Plantation d’un micro-boisement Mercredi 25 janvier 2023, 13h30 Chemin du Bazinghien

Entrée libre

Collaborez à la plantation d’un espace boisé composé de plusieurs espèces d’arbres comme le saule, le chêne, l’érable et bien d’autres. Chemin du Bazinghien Chemin du Bazinghien Faubourg de Béthune Lille 59037 Nord Hauts-de-France

Chemin le long de l’autoroute A25, en face de l’église Notre Dame des Victoires Chemin de Bazinghien Bus – ligne L5 arrêts Augereau ou Chasseur de Driant Le langage du jardinier est étrange, planter des scions. Mais qu’est-ce que c’est, un scion ? C’est un jeune arbre de deux ans environ, un petit enfant en attente de croissance chez les arbres. Si cela vous fait envie de planter et de voir grandir des arbres, venez participer à la plantation d’un micro-boisement composé de plus de 600 scions de hêtre, de saule, de chênen, d’érable champetre, et bien d’autres espèces, au chemin de Bazinghien.

