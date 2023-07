Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Chemin du Barrat Villeton, 12 juillet 2023, Villeton.

Villeton,Lot-et-Garonne

Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 11:30:00. EUR.

Chemin du Barrat Maison de la Réserve Naturelle

Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Visit of the Nature Reserve of the Mazière pond.

Visita a la reserva natural del estanque de la Mazière.

Besuchen Sie das Naturschutzgebiet Étang de la Mazière.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Val de Garonne