Visite historique du village de Préchac Chemin d’Insos Préchac, 27 août 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Oyé! Oyé!

Le 27 août, à partir de 14h30, en l’église Saint Martin d’Insos, les habitants de la commune en collaboration avec

l’Association L’Écrin d’Insos proposent de vous faire découvrir l’histoire de ce village

depuis l’implantation médiévale de son église par le biais d’une conférence conduite par Jacques PONS (historien et archéologue). Suivra un divertissement pour vous faire découvrir tous les talents que recèle aujourd’hui ce petit

hameau. Et avant de nous quitter, un dernier moment de partage autour d’un goûter concocté par l’ensemble des habitants..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Chemin d’Insos

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Oyé! Oyé!

On August 27, starting at 2:30 p.m. in the church of Saint Martin d’Insos, local residents in collaboration with the

the Association L?Écrin d’Insos, invite you to discover the history of this village

with a talk by Jacques PONS (historian and archaeologist). This will be followed by entertainment to help you discover all the talents that this small

hamlet. And before we leave, a final moment of sharing over a snack concocted by all the residents.

¡Oyé! ¡Oyé!

El 27 de agosto, a partir de las 14.30 h, en la iglesia de Saint Martin d’Insos, los habitantes del pueblo en colaboración con

la Asociación L’Écrin d’Insos le harán descubrir la historia de este pueblo

con una conferencia de Jacques PONS (historiador y arqueólogo). A continuación, una serie de animaciones le harán descubrir todos los talentos que ofrece hoy en día esta pequeña aldea

aldea. Y antes de irnos, un último momento para compartir un tentempié preparado por todos los habitantes.

Oye! Oyé!

Am 27. August, ab 14.30 Uhr, in der Kirche Saint Martin d’Insos, werden die Einwohner der Gemeinde in Zusammenarbeit mit

dem Verein L’Écrin d’Insos eine Führung durch die Geschichte des Dorfes

seit der mittelalterlichen Errichtung der Kirche werden Sie in einem Vortrag von Jacques PONS (Historiker und Archäologe) über die Geschichte des Dorfes informiert. Anschließend wird Ihnen ein Unterhaltungsprogramm geboten, bei dem Sie alle Talente entdecken können, die heute in diesem kleinen Ort zu finden sind

weiler zu finden ist. Und bevor wir uns verabschieden, gibt es noch einen letzten gemeinsamen Moment bei einem Imbiss, der von allen Einwohnern zusammengestellt wurde.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Sauternes Graves Landes Girondines