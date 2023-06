Fête de la musique 2023 Comme chez mémé à Lapan Chemin d’Houet Lapan, 21 juin 2023, Lapan.

Lapan,Cher

Célébrez l’été à Lapan au restaurant Comme chez mémé dans une ambiance conviviale. Animation musicale par Sam Anime et restauration simple et efficace avec un menu composé de hotdog, frites et glace..

Mercredi 2023-06-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Chemin d’Houet

Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire



Celebrate summer in Lapan at Comme chez mémé in a friendly atmosphere. Musical entertainment by Sam Anime and simple, efficient catering with a menu featuring hotdog, French fries and ice cream.

Celebra el verano en Lapan en Comme chez mémé en un ambiente agradable. Hay animación musical a cargo de Sam Anime y un menú sencillo pero efectivo de perritos calientes, patatas fritas y helado.

Feiern Sie den Sommer in Lapan im Restaurant Comme chez mémé in einer gemütlichen Atmosphäre. Musikalische Unterhaltung durch Sam Anime und einfache, aber effektive Verpflegung mit einem Menü aus Hotdog, Pommes und Eis.

