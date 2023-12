PARENTHÈSE NATURE : LES DIFFÉRENTES ROCHES DE NOS COLLINES Chemin d’Evendorff Montenach, 14 janvier 2024, Montenach.

Montenach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 10:00:00

fin : 2024-01-14 12:00:00

Les différentes roches de nos collines Les roches sont les témoins de l’histoire de notre territoire. En compagnie d’un guide nature, partez explorer les collines de Montenach et découvrez bien des surprises : formation, érosion, utilisation de ces roches par les hommes à travers les siècles…

La géologie n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Balade guidée à Montenach. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription. 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adhérents du

CEN Lorraine..

6 EUR.

Chemin d’Evendorff

Montenach 57480 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME