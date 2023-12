JOURNÉE NATURE Chemin d’Evendorff Montenach, 5 janvier 2024, Montenach.

Montenach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-05 09:00:00

fin : 2024-01-05 17:00:00

Aventure en pleine nature !

Rendez-vous à la Cabane pour découvrir et tester tes limites face à la nature. Tu prendras ainsi un grand bol d’air juste avant la rentrée, au cœur de nos collines !

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Prévoir un pique nique et un goûter..

35 EUR.

Chemin d’Evendorff

Montenach 57480 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME