RÉCRÉ NATURE – LAND’ART Chemin d’Evendorff Montenach, 4 janvier 2024, Montenach.

Montenach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00

Au cours d’une balade à travers bois, prairies et collines, prends le temps de ramasser de petites choses insolites et naturelles pour créer un magnifique

tableau éphémère.

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Prévoir un goûter..

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Prévoir un goûter.Enfants

12 EUR.

Chemin d’Evendorff

Montenach 57480 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par TROIS FRONTIERES TOURISME