LES MYSTÈRES DE L’EAU SUR LA RÉSERVE NATURELLE DE MONTENACH Chemin d’Evendorff Montenach, 25 novembre 2023, Montenach.

Montenach,Moselle

La Réserve Naturelle Nationale de Montenach possède différents milieux et notamment des milieux humides inattendus ! Venez les découvrir avec leur flore et leur faune spécialisée, comprendre leur gestion et appréhender les besoins en eau des différents milieux à travers une balade dans la Réserve Naturelle.

Prévoir des chaussures de marche.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Chemin d’Evendorff

Montenach 57480 Moselle Grand Est



The Montenach National Nature Reserve boasts a variety of environments, including some unexpected wetlands! Come and discover them with their specialized flora and fauna, understand how they are managed and learn about the water requirements of the different environments on a walk around the Nature Reserve.

Please bring walking shoes.

La Reserva Natural Nacional de Montenach cuenta con una gran variedad de entornos, ¡incluidos algunos humedales inesperados! Venga a descubrirlos con su flora y fauna especializadas, a entender cómo se gestionan y a conocer las necesidades de agua de los distintos entornos en un paseo por la Reserva Natural.

Traiga calzado para caminar.

Das Nationale Naturschutzgebiet Montenach besitzt verschiedene Lebensräume und insbesondere unerwartete Feuchtgebiete! Entdecken Sie sie mit ihrer spezialisierten Flora und Fauna, verstehen Sie ihre Verwaltung und begreifen Sie den Wasserbedarf der verschiedenen Lebensräume auf einem Spaziergang durch das Naturschutzgebiet.

Wanderschuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-21 par TROIS FRONTIERES TOURISME