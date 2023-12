Fête de la nature : à la découverte de la plateforme écologique de la Corniche basque avec Vincent Albouy Chemin d’Etzan Borda Urrugne, 25 mai 2024, Urrugne.

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Dans le cadre de la gestion patrimoniale de la Corniche basque, espace naturel sensible, la commune de Urrugne et le CPIE littoral basque développent des actions de suivi scientifique, de régulation des espèces exotiques envahissantes, de restauration d’habitats naturels.

Conserver le paysage naturel emblématique de cet espace, développer des activités humaines écoresponsables, agriculture paysanne, tourisme durable et favoriser l’accueil et le maintien d’une biodiversité exceptionnelle (flore, faune…) sont les objectifs poursuivis.

Au sein des nombreuses actions menées, une plateforme écologique a été installée au cœur de la Corniche basque à Laburrenia à proximité d’Etzan borda en lignes de crêtes.

La plateforme est aussi un lieu de démonstration et de formation pour faciliter le passage à l’acte de tous les citoyens désireux de s’engager dans la transition écologique..

Chemin d’Etzan Borda Plateforme écologique Laburrenia

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



