### Les Amis de l’Abbaye vous accueuillent toute la journée pour des visites guidées. Samedi soir assistez à un spectacle déambulatoire du parc à l’abbatial, avec textes, danse et musique ! Le spectacle est de la compagnie L’Oiseau Tonnerre. Les visites guidées sont organisées sur demande toute la journée.

12 €. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Ancienne Abbaye Route des Carrières, 24650 Chancelade Chancelade Dordogne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

