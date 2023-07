Le Becq’ dans l’eau : dégustation de crustacés Chemin des Viviers Cherbourg-en-Cotentin, 30 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Dégustation de plateaux de fruits de mer au coeur des viviers, endroit atypique et convivial, vue sur mer.

Bar à huitres, dégustation au bord de l’eau.

Rendez-vous à la Crustacerie du Becquet

Sur réservation au 02 33 22 32 62.

2023-09-30 12:30:00 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

Chemin des Viviers Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Tasting of seafood platters in the heart of the fishponds, an atypical and friendly place, with a sea view.

Oyster bar, waterfront tasting.

Meet at Crustacerie du Becquet

By reservation on 02 33 22 32 62

Degustación de platos de marisco en el corazón de las piscifactorías, un lugar atípico y acogedor con vistas al mar.

Bar de ostras, degustación junto al agua.

Encuentro en la Crustacerie du Becquet

Con reserva en el 02 33 22 32 62

Verkostung von Meeresfrüchteplatten im Herzen der Viviers, atypischer und geselliger Ort, Blick auf das Meer.

Austernbar, Verkostung direkt am Wasser.

Treffpunkt Crustacerie du Becquet

Auf Reservierung unter 02 33 22 32 62

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche