Le Becq’ dans l’eau : dégustation de crustacés Chemin des Viviers Cherbourg-en-Cotentin, 23 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Dégustation de plateaux de fruits de mer au coeur des viviers, endroit atypique et convivial, vue sur mer.

Dégustation au bord de l’eau suivi d’une visite des viviers.

Rendez-vous à la Crustacerie du Becquet

Seulement sur réservation au 02 33 22 32 62.

2023-09-23 12:30:00 fin : 2023-09-23 . .

Chemin des Viviers Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Tasting of seafood platters in the heart of the fishponds, an atypical and friendly place, with a sea view.

Waterside tasting followed by a tour of the fish tanks.

Meet at Crustacerie du Becquet

Reservations only: 02 33 22 32 62

Degustación de platos de marisco en el corazón de las piscifactorías, un lugar atípico y acogedor con vistas al mar.

Degustación a orillas del agua seguida de una visita a las peceras.

Encuentro en la Crustacerie du Becquet

Sólo con reserva: 02 33 22 32 62

Verkostung von Meeresfrüchteplatten im Herzen der Viviers, atypischer und geselliger Ort, Blick auf das Meer.

Verkostung am Wasser mit anschließendem Besuch der Fischteiche.

Treffpunkt: Crustacerie du Becquet

Nur mit Reservierung unter 02 33 22 32 62

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche