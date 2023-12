Apéro iodé Chemin des vignes Montélimar, 23 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23

Venez prendre l’apéro au Domaine : on vous offre les huîtres pour accompagner vos consommations histoire de se mettre en jambes avant les fêtes : bières Wood Laud et vins locaux à la carte. Ça vous dit ?.

Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



