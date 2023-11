Soirée beaujolais nouveau Chemin des vignes Montélimar, 16 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez fêter le Beaujolais Nouveau avec quelques vins locaux, vous pourrez dégustez les superbes charcuterie de la maison des Limouches. Evidemment, nos tireuses seront branchées pour ceux qui préfèrent la bière!.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the Beaujolais Nouveau with some local wines, and sample the superb charcuterie from the Maison des Limouches. Of course, our taps will be on tap for those who prefer beer!

Venga a celebrar el Beaujolais Nouveau con algunos vinos locales, y deguste la magnífica charcutería de la casa Limouches. Por supuesto, ¡nuestros grifos estarán abiertos para los que prefieran la cerveza!

Feiern Sie den Beaujolais Nouveau mit einigen lokalen Weinen und probieren Sie die hervorragenden Wurstwaren des Maison des Limouches. Für diejenigen, die lieber Bier trinken, stehen natürlich unsere Zapfanlagen bereit!

