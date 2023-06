INITIATION À LA PÊCHE Chemin des Vignes Mattaincourt, 12 juin 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Initiation à la pêche.

Chemin des Vignes à mattaincourt

Venez vous initier à la pêche. Matériel et carte de pêche journalière fournis.

Animation proposée par AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

Dès de 6 ans. Gratuit.

Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs avant le samedi 5 août par téléphone ou sur www.tourisme-mirecourt.fr. Tout public

Mardi à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

Chemin des Vignes

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Introduction to fishing.

Chemin des Vignes, Mattaincourt

Come and try your hand at fishing. Equipment and daily fishing card provided.

Proposed by AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

From age 6. Free admission.

Reservations must be made with the Mirecourt and Environs Tourist Office by Saturday August 5, by telephone or at www.tourisme-mirecourt.fr

Introducción a la pesca.

Chemin des Vignes en Mattaincourt

Ven a probar la pesca. Material y pase de pesca diario.

Propuesto por AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

A partir de 6 años. Entrada gratuita.

Reserva previa en la Oficina de Turismo de Mirecourt y alrededores antes del sábado 5 de agosto por teléfono o en www.tourisme-mirecourt.fr

Einführung in den Angelsport.

Chemin des Vignes in Mattaincourt

Lassen Sie sich in das Angeln einführen. Material und Tagesangelkarte werden bereitgestellt.

Animation angeboten von AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

Ab einem Alter von 6 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Reservierung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung bis Samstag, 5. August, per Telefon oder auf www.tourisme-mirecourt.fr

Mise à jour le 2023-06-07 par OT MIRECOURT